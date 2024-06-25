Систему предотвращения столкновений беспилотников и самолетов разработают в РФ

На создание такой технологии Росавиация выделила 225 млн руб.

Эти средства Федеральное агентство воздушного транспорта предусмотрело на проведение научно-исследовательской работы по формированию требований к системам предупреждения столкновений в воздухе беспилотных воздушных судов между собой, а также с пилотируемыми воздушными судами. Соответствующий конкурс на портале госзакупок объявили в конце мая.

Новый инструмент должен обеспечить безопасные полеты беспилотников и самолетов. Отмечается, что в мире подобные разработки еще не дошли до стадии коммерческого продукта. Сейчас, чтобы избежать столкновений, БПЛА не разрешают летать там, где могут оказаться пилотируемые воздушные суда.

Одна из целей проекта — интеграция беспилотников в единое воздушное пространство России. Согласно данным с портала госзакупок, работу по разработке необходимо завершить не позднее 30 ноября 2025 года.

В результате новую систему смогут внедрить в свою работу Росавиация, Минпромторг и предприятия авиапрома, пишут «Ведомости».

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