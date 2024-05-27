Систему автополива запустили в 10 зеленых зонах в Краснодаре

Проект реализуется совместно с администрацией города и «Краснодар Водоканалом».

Благодаря системе автополива можно рационально и экономно расходовать воду. Помимо этого, жителям и гостям кубанской столицы на прогулках не будут мешать поливомоечные машины. Сейчас общая площадь полива зеленых насаждений составляет порядка 10 га.

Также система автополива позволят уберечь деревья и кустарники от пересыхания в летние периоды, рассказал директор по производству «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов.

«Появляется возможность скорректировать распределение расхода воды. Отсутствие автополива приводило к пересыханию почвы или, наоборот, к перенасыщению ее влагой, от чего растения увядали», — добавил он.

Автополив заработал на аллее по улице Солнечной, в парке «Юбилейном», в сквере «Пограничников», в Екатерининском сквере, в Дмитриевском сквере, в Студенческом сквере, в сквере «Дальнем», на Симферопольском и Александровском бульварах, а также в сквере им. 80-летия образования Краснодарского края. Помимо этого, до конца мая планируется внедрение системы в сквере имени Суслова, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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