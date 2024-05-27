Детский сад на улице имени Ягодина построят в Краснодаре

Детсад рассчитан на 300 мест. Проект дошкольного учреждения уже получил положительное заключение экспертизы. Сейчас заключаются соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета. После получения финансирования определят подрядчика и приступят к строительству.

Учреждение будет трехэтажным. Кроме групповых ячеек, предусмотрены и помещения для дополнительного развития детей — музыкальный и спортивный залы, кабинет психолога и логопеда, лаборатория, изостудия, кабинет подготовки к школе, а также медицинский блок. В детсаду будет 16 групп — четыре для детей раннего возраста, три подготовительные дошкольные и по три группы для детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста.

Кроме того, на территории детсада обустроят игровое пространство. Установят 16 индивидуальных для каждой группы теневых навесов. Помимо этого, откроют две физкультурные площадки для активных игр на свежем воздухе.

«Планируем выйти на стройплощадку уже в этом году. Рядом находится Музыкальный микрорайон, и его жителям необходим еще один детский сад. Поэтому новое учреждение позволит сократить нехватку мест в дошкольных учреждениях густонаселенного района», — рассказал директор департамента строительства Иван Горобец.

Строительство детского сада планируют завершить до конца следующего года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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