Система телеинспекции поможет решить проблему сброса нечистот в реку Кубань

Администрация Краснодара уже провела торги для приобретения мобильного комплекса телеинспекции.

С такой техникой удастся находить незаконные подключения к ливневой канализации и поврежденные коллекторы. Это позволит проводить планово-предупредительные ремонтные работы на сетях ливневой канализации, что в целом повысит эффективность очистки магистральных коллекторов.

«В первоочередном порядке будет проведен комплекс мероприятий по телеинспекции сетей ливневой канализации в центральной части города, а также все существующие выпуски в водный объект реку Кубань. Ориентировочная дата поставки оборудования — ноябрь текущего года», — говорится в сообщении мэрии.

По информации городских властей, чтобы решить проблему сброса жидких коммунальных отходов в реку, потребуется порядка 37 млрд рублей. Эти средства необходимы для возведения не менее 27 очистных сооружений. Также параллельно придется решить вопрос об изъятии земель под строительство этих объектов.

По словам замглавы Краснодара Владимира Архипова, проблема сброса нечистот в реку Кубань имеет хронический характер в том числе из-за нарушений эксплуатации коллекторов «Краснодар Водоканалом».

«При перепусках сточных вод в коллекторы поверхностного стока должны предусматриваться затворы, подлежащие опломбированию. Данные меры на территории города Краснодара не выполняются ООО «Краснодар Водоканал», что способствует аварийным периодическим сбросам по ливневым коллекторам хозяйственно-бытовых стоков в реку Кубань», — цитирует Архипова ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Бастрыкин поручил повторно возбудить дело о загрязнении реки Кубань в Краснодаре.

Утром 14 июня в СМИ появилась информация о том, что в пробах воды из реки Кубань, взятых в районе Тургеневского моста, зафиксировали превышение предельно-допустимых концентраций ряда веществ: марганца, алюминия, меди, ион аммония, нитрит-иона и т.д. По факту этой информация прокуратура Краснодара начала проверку.