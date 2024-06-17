Бастрыкин поручил повторно возбудить дело о загрязнении реки Кубань в Краснодаре

В СМИ и соцсетях местные жители сообщили о том, что реку Кубань в краевой столице загрязняют неизвестные, сбрасывая в нее сточные воды.

В результате вода в реке приобрела темный оттенок и неприятный запах. По словам местных жителей, они неоднократно обращались в уполномоченные органы, но это не принесло результата.

Ранее по поручению главы СК России Александра Бастрыкина в региональном следственном управлении возбудили уголовное дело. Зампрокурора Карасунского округа Краснодара отменил постановление о возбуждении дела. Это решение было обжаловано, но результата это не принесло.

Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову повторно возбудить уголовное дело по информации о загрязнении реки Кубань и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения взяли под контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает Информационный центр СК России в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 14 июня в СМИ появилась информация о том, что в пробах воды из реки Кубань, взятых в районе Тургеневского моста, зафиксировали превышение предельно-допустимых концентраций ряда веществ: марганца, алюминия, меди, ион аммония, нитрит-иона и т.д. По факту опубликованной в СМИ информация о загрязнении реки Кубань прокуратура Краснодара организовала проведение проверки.