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Система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Ростовской областью

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sistema-pvo-unichtozhila-ukrainskij-bespilotnik-nad-rostovskoj-oblastyu-2
Система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Ростовской областью
Фото t.me/mod_russia

Попытку киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа пресекли днем 29 ноября.

Дежурные силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Ростовской областью, сообщает Минобороны в Telegram.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале добавил, что последствий на земле не зафиксировано.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 28 ноября на берегу Азовского моря в Ейском районе обнаружили беспилотник. На место, где нашли неизвестный БПЛА, выехали оперативные службы и правоохранительные органы для проведения проверки.

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