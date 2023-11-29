Система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Ростовской областью

Попытку киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа пресекли днем 29 ноября.

Дежурные силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Ростовской областью, сообщает Минобороны в Telegram.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале добавил, что последствий на земле не зафиксировано.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 28 ноября на берегу Азовского моря в Ейском районе обнаружили беспилотник. На место, где нашли неизвестный БПЛА, выехали оперативные службы и правоохранительные органы для проведения проверки.