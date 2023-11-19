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Система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Московской областью

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sistema-pvo-unichtozhila-ukrainskij-bespilotnik-nad-moskovskoj-oblastyu
Система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Московской областью
Фото t.me/mod_russia

ВС РФ пресекли попытку атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ночью 19 ноября в Московской области.

По данным Минобороны, в 1:00 дежурные средства ПВО пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории РФ. БПЛА уничтожили над территорией Богородского городского округа, сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале уточнил, что разрушений и пострадавших в результате падения обломков, по предварительным данным, нет. На месте происшествия работают экстренные службы.

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