Система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Московской областью

ВС РФ пресекли попытку атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ночью 19 ноября в Московской области.

По данным Минобороны, в 1:00 дежурные средства ПВО пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории РФ. БПЛА уничтожили над территорией Богородского городского округа, сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале уточнил, что разрушений и пострадавших в результате падения обломков, по предварительным данным, нет. На месте происшествия работают экстренные службы.

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