Силы ПВО уничтожили еще три украинских беспилотника над Черным морем

Вооруженные силы Украины снова попытались атаковать территорию РФ при помощи БПЛА самолетного типа в ночь на 16 ноября.

Дежурные средства Противовоздушной обороны перехватили три беспилотника над акваторией Черного моря возле Крыма.

Еще два украинских беспилотника уничтожили над Брянской областью, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Читайте также: ВС РФ 7 ноября уничтожили и перехватили 17 беспилотников над Черным морем и Крымом. Губернатор Михаил Развожаев сообщил о том, что обломки от одного из сбитых беспилотников упали на крышу частного дома в населенном пункте Андреевка.