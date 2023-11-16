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Силы ПВО уничтожили еще три украинских беспилотника над Черным морем

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/sily-pvo-unichtozhili-eshhe-tri-ukrainskih-bespilotnika-nad-chernym-morem
Силы ПВО уничтожили еще три украинских беспилотника над Черным морем
Фото pxhere.com

Вооруженные силы Украины снова попытались атаковать территорию РФ при помощи БПЛА самолетного типа в ночь на 16 ноября.

Дежурные средства Противовоздушной обороны перехватили три беспилотника над акваторией Черного моря возле Крыма.

Еще два украинских беспилотника уничтожили над Брянской областью, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Читайте также: ВС РФ 7 ноября уничтожили и перехватили 17 беспилотников над Черным морем и Крымом. Губернатор Михаил Развожаев сообщил о том, что обломки от одного из сбитых беспилотников упали на крышу частного дома в населенном пункте Андреевка.

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