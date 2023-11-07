ВС РФ уничтожили и перехватили 17 беспилотников над Черным морем и Крымом

Система ПВО утром 7 ноября пресекла попытку Киева совершить атаку на объекты РФ с помощью беспилотников самолетного типа. Обломки одного из БПЛА упали на частный дом.

По данным Минобороны, девять украинских беспилотников уничтожили и восемь перехватили над акваторией Черного моря и территорией Крыма, сообщает Telegram-канал ведомства.

Губернатор Михаил Развожаев сообщил о том, что обломки от одного из сбитых беспилотников упали на крышу частного дома в населенном пункте Андреевка.

«Оперативные службы уже на месте, идет ликвидация небольшого возгорания. Все службы продолжают контроль обстановки», — написал Развожаев в своем Telegram.

Глава региона добавил, что в 5:19 пожар ликвилировали. В результате произошедшего никто не пострадал.

Читайте также: шесть украинских беспилотников уничтожили ПВО над Крымом и Черным морем.