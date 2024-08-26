Система безопасности запустила дымовую завесу против грабителей в банке в Сочи

Видеозапись с сильным задымлением в офисе Сбербанка на улице Макаренко в Сочи вечером 26 августа выложили в соцсети очевидцы.

К отделению банка вызвали пожарных. По прибытии на место в 19:00, специалисты выяснили, что из-за технических работ, которые проводил персонал банка, сработала система безопасности. Речь идет о системе, которая выделяет пары газовоздушной смеси и создает задымление, чтобы дезориентировать злоумышленников.

Возгорания и преступников в отделении банка не было, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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