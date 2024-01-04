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Систему оповещения включили в Горячем Ключе из-за подъема воды в реках

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sireny-vklyuchili-v-goryachem-klyuche-iz-za-podema-vody-v-rekah
Систему оповещения включили в Горячем Ключе из-за подъема воды в реках
Скриншот видео из соцсетей

Последние сутки на территории курорта продолжают идти ливни. В регионе до 5 января действует штормовое предупреждение.

Из-за сильных дождей в Горячем Ключе резко поднялся уровень воды в реках Каверзе и Псекупс. В связи с этим в городе включили систему оповещения.

В Горячем Ключе, а также в станице Пятигорской и селе Фанагорийском дежурят экипажи спасателей, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вода в горных реках поднялась в разных районах Краснодарского края после сильных дождей. Опасных отметок уровень воды достиг в реке Афипс около станицы Крепостной, в реках около Архипо-Осиповки и Михайловского перевала под Геленджиком, а также в реках Туапсинского района около Тенгинки и Новомихайловского.

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