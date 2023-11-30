Синоптики: за полдня в Сочи может выпасть четверть месячной нормы осадков

Очередной средиземноморский циклон 30 ноября накроет Европейскую часть России.

По данным погодного Центра «Фобос», это уже второй крупный циклон, обрушивающий в конце ноября ливни и ураганы на южные регионы страны. Его облачные поля накроют почти все, за исключением крайнего севера и северо-востока.

«Выходя в центр России, такие вихри начинают закачивать на юг Европы довольно холодный воздух, в результате активизируются фронтальные волны, из которых впоследствии развиваются новые мощные вихри», — говорится в сообщении Центра «Фобос».

В циркуляции нового средиземноморского циклона заключен довольно теплый воздух, поэтому осадки будут выпадать в разных фазах. В центре и на северо-западе Русской равнины ожидаются снегопады, на востоке Центрального района и на Средней Волге — ледяные дожди, а на юге продолжатся ливни.

В эпицентре стихии 30 ноября окажется Сочи. По данным синоптикам, пик непогоды ожидается в середине дня. По модельным оценкам, интенсивность осадков может достигать 10-13 мм за 3 часа, а в сумме выпадет около четверти месячного объема влаги за половину суток. К вечеру осадки прекратятся, непогода отступит.

Также метеорологи отметили, что нынешний циклон уже в выходные уйдет Сибирь. Но ему на смену придет еще один. В воскресенье Европейскую Россию ожидает новый виток ненастья — снегопады, метели и ледяные дожди, сообщает портал «Метеоновости».

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