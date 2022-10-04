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Синоптики: в Краснодаре сильного похолодания не ожидается

Общество
04.10.2022 18:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/sinoptiki-v-krasnodare-silnogo-poholodaniya-ne-ozhidaetsya
Видео канала «Кубань 24»

Средняя температура воздуха в краевом центре в будет колебаться в пределах +15-18 °С.

В ближайшее время, по прогнозам синоптиков, в краевой столице не ожидается сильного похолодания. Соответственно, включать отопление в домах пока нет смысла. Однако проверить радиаторы на предмет исправности или засора — самое время.

В среду, 5 октября, температура воздуха днем составит +18 °С, а уже в пятницу и субботу, 7 и 8 октября, синоптики прогнозируют до +22 °С.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жителей Сочи предупредили о грозах, усилении ветра и шторме до 4 баллов.

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