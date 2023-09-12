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Синоптики сообщили о начале бархатного сезона на курортах Краснодарского края

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sinoptiki-soobshhili-o-nachale-barhatnogo-sezona-na-kurortah-krasnodarskogo-kraya
Синоптики сообщили о начале бархатного сезона на курортах Краснодарского края
Фото Heibe, pixabay.com

По данным метеорологов, бархатный сезон на Черноморском побережье Краснодарского края начнется уже в ближайшие дни.

Как сообщил научный руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд, бархатный сезон начинается тогда, когда показатели температуры морской воды и воздуха почти сравниваются.

«Температура воды в Геленджике и в Туапсе +24 градуса, в Сочи +25 градусов. Температура воздуха дневная примерно такая же», — сказал синоптик.

Таким образом, на курортах установилась погода, которую можно назвать началом бархатного сезона, сообщает «Интерфакс».

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