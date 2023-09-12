В Краснодарском крае 13 сентября ожидаются кратковременные дожди

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в крае ночью 13 сентября осадков не ожидается. Небольшие дожди пройдут местами утром и днем.

В основном в крае будет переменная облачность, ветер северо-западный и северный 4-9 м/с, днем местами порывы будут достигать 12 м/с. Температура воздуха ночью 5…10°С, днем 21…26°С. В горах ночью температура воздуха опустится до 1…6°С.

На Черноморском побережье дождей не ожидается, но будет облачно с прояснениями и ветрено местами с порывами до 12-17 м/с. Днем на побережье температура поднимется до 23…28°С.

В Краснодаре днем 13 сентября также будет без осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 8…10°С, днем 24…26°С

Ночью и утром в крае ожидается туман, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

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