Синоптики рассказали, когда возможен долгожданный дождь на Кубани

Уже в субботу, 20 июля, в краевом центре может пройти небольшой дождь с грозой, который немного снизит сильную жару.

По данным Краснодарского ЦГМС, на выходных в регионе будет переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем опустится до +32…37 °С, к вечеру прогнозируют сильную жару до +41 °С.

По данным центра погоды «Фобос», 20 июля на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза.

Аналогичные данные о кратковременном дожде предоставляют и различные сервисы с прогнозами погоды.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жара начнет спадать в выходные — на Кубани 20–21 июля ожидается +32–35 °С.