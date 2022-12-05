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Синоптики рассказали, когда в Краснодарском крае потеплеет

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sinoptiki-rasskazali-kogda-v-krasnodarskom-krae-potepleet
Синоптики рассказали, когда в Краснодарском крае потеплеет
Фото jplenio, pixabay.com

На юге России сохраняется действие сибирского антициклона. Погода будет сухой и морозной с показателями ниже климатической нормы на 3-4 °C. Но по прогнозам синоптиков, к концу недели температура воздуха повысится на 4-5 °C.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков отметил, что осадки маловероятны.

«На юге России удерживается сухая и морозная погода, температура воздуха в регионах ниже климатической нормы на 3-4 °C. Но он постепенно смещается на восток и утрачивает свои позиции», — сказал Синенков.

В Краснодаре потеплеет уже 7 декабря. Воздух прогреется до +5 °C. В пятницу и субботу термометры покажут +8-10 °C днем. Ночью ожидается около 0 °C. В Сочи на этой неделе будет до 13-15 °C днем и до 8-10 °C ночью. Погода будет солнечной, возможен слабый ветер, сообщает ТАСС.

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