Синоптики рассказали, когда в Краснодарском крае потеплеет
Общество
05.12.2022 15:02
На юге России сохраняется действие сибирского антициклона. Погода будет сухой и морозной с показателями ниже климатической нормы на 3-4 °C. Но по прогнозам синоптиков, к концу недели температура воздуха повысится на 4-5 °C.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков отметил, что осадки маловероятны.
«На юге России удерживается сухая и морозная погода, температура воздуха в регионах ниже климатической нормы на 3-4 °C. Но он постепенно смещается на восток и утрачивает свои позиции», — сказал Синенков.
В Краснодаре потеплеет уже 7 декабря. Воздух прогреется до +5 °C. В пятницу и субботу термометры покажут +8-10 °C днем. Ночью ожидается около 0 °C. В Сочи на этой неделе будет до 13-15 °C днем и до 8-10 °C ночью. Погода будет солнечной, возможен слабый ветер, сообщает ТАСС.
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