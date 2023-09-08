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Синоптики прогнозируют теплое и дождливое бабье лето в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sinoptiki-prognoziruyut-teploe-i-dozhdlivoe-babe-leto-v-krasnodarskom-krae
Синоптики прогнозируют теплое и дождливое бабье лето в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В этом году ожидается очень плавный температурный переход от метеорологического лета к осени.

Первый осенний месяц в европейской части России, в том числе в Краснодарском крае, окажется теплее нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Я оцениваю сентябрь на большей части европейской территории России по температурному фону на 2 °C теплее, чем должно быть по всем многолетним параметрам. В целом сентябрь будет благополучным — медленное сползание в осенний климатический режим», — сказал синоптик.

По его словам, в южной половине европейской части России будет на 15-20% больше дождей, чем положено по норме. Октябрь также порадует россиян теплом, добавил специалист. Он отметил, что стоит ожидать три волны бабьего лета — молодое, классическое и старое.

«Молодое бабье лето обычно бывает в конце августа и начале сентября, классическое — в середине сентября, а старое бабье лето — в первой половине октября. В октябре температурный фон все еще будет выше ожидаемой нормы, так что этот месяц тоже порадует золотой осенью», — приводит слова Евгения Тишковца радио Sputnik.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», бабье лето характеризуется теплыми солнечными днями и снижением температуры воздуха по ночам. Терапевт рассказала, кому в этот период стоит особенно тщательно следить за здоровьем.

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