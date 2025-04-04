Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Краснодарском крае с 8 апреля

Теплую и солнечную погоду на Кубани сменил сезон ливней. По словам синоптиков, в дальнейшем в регион придут даже заморозки.

«Сегодня дожди дали небольшую передышку жителям кубанской столицы. Для некоторых это возможность устранить последствия обильных осадков. На улице Российской лужи стоят вдоль всей улицы. Особенно сильно пострадали частные домовладения. Вода зашла на некоторые участки, до сих пор стоит здесь и, вероятно, затопила часть двора», — сообщил корреспондент телеканала «Кубань 24» Максим Шабалда.

Жительница Краснодара Юлия Беспалова рассказала, что вечером 3 апреля воды во дворе многоэтажки было по колено, как и всегда после дождя. Свою дочь она передавала через окно, чтобы та не намокла.

«Подъехали сюда, разделись, чтобы не намочиться, начали доставать ребенка с рюкзаком и передавать его», — поделилась Юлия Беспалова.

Потопы наблюдали и в других районах города. В поселке Российском жители передвигались по улицам на лодке, прикрепленной к автомобилю. Также вода затопила один из торговых центров, временно остановив его работу. На улице Уральской автомобили двигались по затопленной улице, такая же ситуация была на улице Московской.

Непогода обрушилась и на Черноморское побережье.

«В Сочи уже сутки стоит туман, город окутан белой дымкой, горные поселки едва виднеются вдалеке. Аэропорт курорта работает по фактической погоде, несколько самолетов ушли на запасные аэродромы, в течение всего дня срывался небольшой дождь», — сказала специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Юлия Проценко.

Затянуло небо и над Тихорецком.

«В Тихорецке сегодня весь день пасмурная погода. За облаками солнца не видно. Дождя пока нет, однако синоптики обещали здесь осадки в течение ночи и всего следующего дня. Максимальная температура была +15 °С, на улице достаточно свежо», — рассказала корреспондент телеканала «Кубань 24» Ангелина Доценко.

На Кубани ожидается значительное похолодание.

«Уже в начале недели ожидается заметное похолодание в Краснодарском крае. По некоторым прогнозам, холода придут 8-9 апреля. Также вероятны ночные заморозки и мокрый снег», — отметил ведущий программы «Факты. Погода» телеканала «Кубань 24» Павел Моисеенко.

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