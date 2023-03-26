Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Синоптики продлили до 28 марта предупреждение о лавиноопасности в горах Краснодарского края

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sinoptiki-prodlili-do-28-marta-preduprezhdenie-o-lavinoopasnosti-v-gorah-krasnodarskogo-kraya
Синоптики продлили до 28 марта предупреждение о лавиноопасности в горах Краснодарского края
Фото пресс-службы администрации Сочи

МЧС 26 марта объявили штормовое предупреждение о лавиноопасности в горах региона.

По данным метеорологов, с 18:00 26 марта и до 18:00 28 марта в горах Краснодарского края выше 2,5 тыс. м сохранится опасность схода лавин.

Кроме того, с 18:00 26 марта и до 18:00 29 марта в горах Сочи выше 1,5 тыс. м будет лавиноопасно.

Жителей и гостей региона просят соблюдать меры безопасности во время пребывания в горах. При возникновении ЧС необходимо звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40 ― с мобильного телефона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Путешественник Федор Конюхов установил мировой рекорд во время полета на воздушном шаре
  2. Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
  3. Женщина, обвиняемая в убийстве 5-летнего сына в Краснодаре, отказалась давать показания
  4. Синоптики продлили до 28 марта предупреждение о лавиноопасности в горах Краснодарского края
  5. Активисты выступили против концерта Ани Лорак в Краснодаре
  6. Подразделение по борьбе с беспилотниками создали в полиции Краснодарского края
Прямой эфир
Мы в соцсетях