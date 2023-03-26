Синоптики продлили до 28 марта предупреждение о лавиноопасности в горах Краснодарского края
Общество
26.03.2023 10:49
МЧС 26 марта объявили штормовое предупреждение о лавиноопасности в горах региона.
По данным метеорологов, с 18:00 26 марта и до 18:00 28 марта в горах Краснодарского края выше 2,5 тыс. м сохранится опасность схода лавин.
Кроме того, с 18:00 26 марта и до 18:00 29 марта в горах Сочи выше 1,5 тыс. м будет лавиноопасно.
Жителей и гостей региона просят соблюдать меры безопасности во время пребывания в горах. При возникновении ЧС необходимо звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40 ― с мобильного телефона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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