Возле горнолыжной трассы в Сочи сошла крупная лавина

Снежная масса сошла по склону горы в Красной Поляне на высоте более 2 тыс. метров 16 марта в 13:30 на закрытый участок трасс «Лабиринт» и «Обер Хутор». Объем снега в лавине составил более 7 тыс. кубометров.

Сошедшая лавина преодолела расстояние в 900 метров, средняя толщина линии отрыва составила 1,5 метра. В результате схода снежной массы никто не пострадал. Сотрудники курорта заметили лавиноопасный участок в горах во время утреннего осмотра и заранее закрыли его для посещения туристов.

Лавина началась с падения снежной плиты со скал. Это спровоцировало сход снежной массы по слабому долгоживущему слою, сообщает курорт «Роза Хутор» в Telegram.

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