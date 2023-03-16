Возле горнолыжной трассы в Сочи сошла крупная лавина
Происшествия
16.03.2023 18:03
Снежная масса сошла по склону горы в Красной Поляне на высоте более 2 тыс. метров 16 марта в 13:30 на закрытый участок трасс «Лабиринт» и «Обер Хутор». Объем снега в лавине составил более 7 тыс. кубометров.
Сошедшая лавина преодолела расстояние в 900 метров, средняя толщина линии отрыва составила 1,5 метра. В результате схода снежной массы никто не пострадал. Сотрудники курорта заметили лавиноопасный участок в горах во время утреннего осмотра и заранее закрыли его для посещения туристов.
Лавина началась с падения снежной плиты со скал. Это спровоцировало сход снежной массы по слабому долгоживущему слою, сообщает курорт «Роза Хутор» в Telegram.
Читайте также: техники с помощью взрывов вызвали сход лавин в горах Сочи. Скопления снега, представляющие опасность для людей, специалисты обрушили 14 марта с соблюдением всех мер безопасности.
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