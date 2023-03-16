Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Возле горнолыжной трассы в Сочи сошла крупная лавина

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vozle-gornolyzhnoj-trassy-v-sochi-soshla-krupnaya-lavina
Возле горнолыжной трассы в Сочи сошла крупная лавина

Снежная масса сошла по склону горы в Красной Поляне на высоте более 2 тыс. метров 16 марта в 13:30 на закрытый участок трасс «Лабиринт» и «Обер Хутор». Объем снега в лавине составил более 7 тыс. кубометров.

Сошедшая лавина преодолела расстояние в 900 метров, средняя толщина линии отрыва составила 1,5 метра. В результате схода снежной массы никто не пострадал. Сотрудники курорта заметили лавиноопасный участок в горах во время утреннего осмотра и заранее закрыли его для посещения туристов.

Лавина началась с падения снежной плиты со скал. Это спровоцировало сход снежной массы по слабому долгоживущему слою, сообщает курорт «Роза Хутор» в Telegram.

Читайте также: техники с помощью взрывов вызвали сход лавин в горах Сочи. Скопления снега, представляющие опасность для людей, специалисты обрушили 14 марта с соблюдением всех мер безопасности.

ТОП 5 СТАТЕЙ
Ласковый убийца: чем опасен гепатит C
Ласковый убийца: чем опасен гепатит C
Весенняя метеозависимость: как пережить резкую смену погоды
Весенняя метеозависимость: как пережить резкую смену погоды
Сыроеды-антипрививочники морят своих детей голодом: их право или статья?
Сыроеды-антипрививочники морят своих детей голодом: их право или статья?
Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
10 рецептов вкусных смузи
10 рецептов вкусных смузи
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Ростове-на-Дону произошел пожар в здании пограничного управления ФСБ
  2. В Сочи задержали мать младенца, умершего от истощения в семье блогера-сыроеда
  3. Почти 700 штрафов оплатил житель Краснодарского края, чтобы не лишиться своего Land Rover
  4. Арендаторы ТРЦ «Карнавал» в Краснодаре написали в прокуратуру коллективную жалобу
  5. Исследование: женихи из Краснодара дарят кольца из золота, москвичи — из серебра
  6. В зоопарке Новороссийска любимец публики олень Паша опять остался без рогов
Прямой эфир
Мы в соцсетях