Синоптики предупредили об опасности схода лавин в горах Краснодарского края

МЧС 24 марта объявило штормовое предупреждение по лавиноопасности в горах Кубани.

По данным метеорологов, с 18:00 24 марта до 18:00 26 марта в горах Краснодарского края, кроме Сочи, выше 2,5 тыс. м будет лавиноопасно.

Спасатели просят жителей и гостей региона соблюдать правила поведения в горах, избегать мест возможного схода лавин, не пересекать лощины со склонами более 30 градусов. В случае попадания в зону схода снежной массы следует спрятаться за скалой или за стволом дерева.

При возникновении ЧС необходимо звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40 ― с мобильного телефона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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