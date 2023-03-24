Синоптики предупредили об опасности схода лавин в горах Краснодарского края
Общество
24.03.2023 10:32
МЧС 24 марта объявило штормовое предупреждение по лавиноопасности в горах Кубани.
По данным метеорологов, с 18:00 24 марта до 18:00 26 марта в горах Краснодарского края, кроме Сочи, выше 2,5 тыс. м будет лавиноопасно.
Спасатели просят жителей и гостей региона соблюдать правила поведения в горах, избегать мест возможного схода лавин, не пересекать лощины со склонами более 30 градусов. В случае попадания в зону схода снежной массы следует спрятаться за скалой или за стволом дерева.
При возникновении ЧС необходимо звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40 ― с мобильного телефона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Читайте также: возле горнолыжной трассы в Сочи сошла крупная лавина.
Популярные новости
- Сильные дожди и подъем уровня рек ожидаются в Краснодарском крае
- Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
- 14 детей пострадали из-за распыленного в школьном туалете перцового газа в Гулькевичском районе
- В Туапсинском районе девочка выпала с третьего этажа школы из-за тройки в четверти
- Японский сад в парке «Краснодар» не открыли, несмотря на прогнозы в соцсетях
- Кондратьев поручил найти способ возить мусор на полигон в объезд станицы Полтавской