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Синоптики предупредили о возможных подтоплениях в 8 районах Краснодарского края

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sinoptiki-predupredili-o-vozmozhnyh-podtopleniyah-v-8-rajonah-krasnodarskogo-raya
Синоптики предупредили о возможных подтоплениях в 8 районах Краснодарского края
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сложная погода с интенсивными осадками продлится на Кубани как минимум до конца недели.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сегодня и завтра в связи с интенсивными осадками на реках, малых реках и водотоках бассейна Кубани, на юго-восточной территории Краснодарского края ожидается достижение опасных отметок. Это значит, что прогнозируется подтопление территорий… Это опасная ситуация», — сказал Вильфанд.

Неблагоприятный прогноз распространяется на Лабинский, Мостовский, Курганинский, Отрадненский, Усть-Лабинский, Туапсинский и Апшеронский районы, а также на Геленджик, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», штормовое предупреждение по ливням в Краснодарском крае продлили до 16 июня.

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