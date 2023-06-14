Синоптики предупредили о возможных подтоплениях в 8 районах Краснодарского края

Сложная погода с интенсивными осадками продлится на Кубани как минимум до конца недели.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сегодня и завтра в связи с интенсивными осадками на реках, малых реках и водотоках бассейна Кубани, на юго-восточной территории Краснодарского края ожидается достижение опасных отметок. Это значит, что прогнозируется подтопление территорий… Это опасная ситуация», — сказал Вильфанд.

Неблагоприятный прогноз распространяется на Лабинский, Мостовский, Курганинский, Отрадненский, Усть-Лабинский, Туапсинский и Апшеронский районы, а также на Геленджик, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», штормовое предупреждение по ливням в Краснодарском крае продлили до 16 июня.