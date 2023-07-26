Синоптики предупредили о сильной жаре до +36°C в Сочи

Специалисты рекомендуют жителям и гостям Сочи 27 июля по возможности оставаться дома, особенно людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

При выходе на улицу метеорологи советуют надевать головной убор, при себе иметь медикаменты. Чаще принимать водные процедуры. Также гражданам рекомендовано воздержаться от употребления алкоголя и купания в водоемах в нетрезвом виде.

Разводить костры, сжигать сухую траву и бытовой мусор строго запрещено. Нарушителям грозит штраф, сообщает администрация города Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», опасную жару до +39 °С прогнозируют синоптики 27 июля в Краснодарском крае