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Синоптики предупредили о сильной жаре до +36°C в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sinoptiki-predupredili-o-silnoj-zhare-do-36-c-v-sochi
Синоптики предупредили о сильной жаре до +36°C в Сочи
Фото Екатерины Лызловой, «Кубань 24»

Специалисты рекомендуют жителям и гостям Сочи 27 июля по возможности оставаться дома, особенно людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

При выходе на улицу метеорологи советуют надевать головной убор, при себе иметь медикаменты. Чаще принимать водные процедуры. Также гражданам рекомендовано воздержаться от употребления алкоголя и купания в водоемах в нетрезвом виде.

Разводить костры, сжигать сухую траву и бытовой мусор строго запрещено. Нарушителям грозит штраф, сообщает администрация города Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», опасную жару до +39 °С прогнозируют синоптики 27 июля в Краснодарском крае

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