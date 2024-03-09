Синоптик Вильфанд рассказал о лавиноопасности в горах Краснодарского края

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о повышенной лавиноопасности в горах.

Синоптик рассказал, что в горах Краснодарского края и Северного Кавказа выпало существенно больше нормы снега.

«Сейчас происходит повышение температуры, снег уплотняется и, кроме этого, осадки идут. Осадки в самом разном виде: в виде мокрого снега и в виде дождя. Именно в этих ситуациях существенно повышается опасность схода лавин», — объяснил Вильфанд.

Он посоветовал внимательно следить за погодой и следовать рекомендациям, на каких склонах можно спускаться.

«Вот в горах Северного Кавказа, в Ингушетии, в Чеченской Республике — там дожди, мокрый снег, налипание мокрого снега в горах. И это все приводит к повышенной лавиноопасности», — цитирует Романа Вильфанда RT.

Читайте также: горнолыжный сезон в Сочи будет продолжительным.