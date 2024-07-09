Синоптик Шувалов рассказал, когда на юге России закончится аномальная жара

С начала июля в европейской части РФ установилась сильная жара. Столбики термометров в тени поднимаются до +40 °С, превышая средние показатели месяца на 3-5 градусов.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов уточнил, что аномальная жара не покинет европейскую часть России в ближайшее время. По его словам, такие температуры сохранятся как минимум до конца июля.

«Нас ожидает жаркий либо очень теплый июль. Жара не будет такой значительной, как в начале месяца, но все равно останется», — цитирует Шувалова издание «Известия».

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