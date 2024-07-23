Синоптик Шувалов объяснил, чем опасен выход смерчей на сушу

На юг России пришла непогода: ливни с грозами, ветер с порывами до 23 м/с, местами — град, температура воздуха упала до +30 °С.

В Сочи в Черном море недалеко от берега образуются смерчи, действует экстренное предупреждение. По словам главы прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, стоит серьезно опасаться таких природных явлений, несмотря на их красоту.

«При выходе на сушу смерчи могут формировать высокие волны в руслах рек. Подъем может достигать нескольких метров. То есть сказать, где это произойдет и произойдет ли вообще, нельзя, но вероятность есть», — подчеркнул синоптик.

Он добавил, что в ближайшие сутки ожидаются сильные осадки, что и так может привести к резкому подъему воды на малых и в горных реках, пишет RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильный дождь с грозой и шквалистым ветром ожидается 23 июля на Кубани. В регионе возможны местами ливни в сочетании с грозой и градом. Порывы ветра при непогоде могут достигать 20-23 м/с.