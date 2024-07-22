Сильный дождь с грозой и шквалистым ветром ожидается 23 июля на Кубани

В Краснодаре во вторник прогнозируют переменную облачность. Синоптики ожидают местами сильный дождь и даже град.

Днем порывы ветра в краевой столице могут доходить до 14 м/с, при грозе — до 17 м/с. Дневная температура воздуха составит +28…30 °C.

По всей Кубани также возможны дожди, местами ливни в сочетании с грозой и градом. Порывы ветра при непогоде могут достигать 20-23 м/с.

Ночью температура воздуха в регионе составит в среднем +20…25 °C. Прохладнее всего будет в юго-восточных предгорных районах — +14…19 °C.

Днем в Краснодарском крае столбики термометров покажут +27…32 °C, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жара сменится прохладой с приходом дождей с грозами в Краснодарском крае. Территория региона окажется под влиянием небольшого циклона.