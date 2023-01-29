Синоптик объяснила, что значит «ощущение» погоды в мобильных приложениях
В приложениях обычно оказывается два значения температуры — согласно термометру и «по ощущению».
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская объяснила, что «ощущение» погоды зависит от трех факторов — температуры на термометре, влажности и ветра.
«Еще в 40-х годах XX века в Антарктиде ученые обратили внимание, что при достаточно сильном ветре вода замерзала при температуре выше нуля. С этого все и началось. Они составили табличку, как температура, влажность и ветер взаимодействуют», — рассказала Алина Котилевская.
Температура может казаться ниже при высокой влажности и сильном ветре, добавила синоптик.
«Если мы выйдем на 20-градусный мороз в безветренную погоду, то мы будем ощущать температуру -20 °С. Как только увеличивается влажность или усиливается ветер, нам становится некомфортно, температура начинает ощущаться холоднее, чем она есть на самом деле», — сказала специалист.
Также температура может казаться выше реальной — например, в Сибири сухой воздух и слабый ветер. Поэтому мороз -30 °С окажется не таким страшным, если выйти на улицу в правильной одежде, отметила Алина Котилевская в интервью радио Sputnik.
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