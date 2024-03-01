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Симоньян заявила, что немецкие военные обсуждали атаку на Крымский мост

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/simonyan-zayavila-chto-nemetskie-voennye-obsuzhdali-ataku-na-krymskij-most
Симоньян заявила, что немецкие военные обсуждали атаку на Крымский мост
Маргарита Симоньян. Фото из соцсетей

Маргарита Симоньян 1 марта рассказала о переданной ей аудиозаписи с разговорами высокопоставленных немецких военных.

По словам главного редактора RT, в записи, в частности, имеется обсуждение атаки на Крымский мост. Также она сообщила, что немецкие военные обсуждают варианты сокрытия своего участия в планируемой диверсии.

«На этой интереснейшей записи высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, как они будут бомбить (внимание!) Крымский мост», — цитирует Симоньян RT.

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