Симоньян заявила, что немецкие военные обсуждали атаку на Крымский мост

Маргарита Симоньян 1 марта рассказала о переданной ей аудиозаписи с разговорами высокопоставленных немецких военных.

По словам главного редактора RT, в записи, в частности, имеется обсуждение атаки на Крымский мост. Также она сообщила, что немецкие военные обсуждают варианты сокрытия своего участия в планируемой диверсии.

«На этой интереснейшей записи высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, как они будут бомбить (внимание!) Крымский мост», — цитирует Симоньян RT.

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