Симоньян заявила, что 97% россиян не заметят увеличения налогов

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала переход к прогрессивной шкале НДФЛ.

По ее словам, 97% жителей России не ощутят увеличения налогов при переходе к прогрессивной шкале НДФЛ и не будут переплачивать. Симоньян назвала переход к прогрессивной шкале НДФЛ «справедливизацией».

«Я рада поздравить всю разумную часть бизнеса, работающих людей и вообще наш народ с тем, что «справедливизация» наконец наступает. Наше государство уже впрямую приступило к перенастройке налоговой системы», — сказала Симоньян.

Она подчеркнула, что новый механизм позволит семьям с детьми платить меньше налогов. В конце года, по ее словам, такие граждане получат «новогодний бонус» в виде частичного возврата выплаченных налогов, сообщает 360.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Минфин внес в правительство изменения налоговой системы. Согласно документу, прогрессивная шкала будет начинаться с годового дохода более 2,4 млн рублей, то есть от 200 тыс. рублей в месяц.