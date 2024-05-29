Коммерсант: Минфин РФ планирует довести до 22% налог на доходы богачей

Минфин внес на рассмотрение правительства представленные ранее изменения налоговой системы страны. Документ предусматривает, что прогрессивная шкала будет стартовать с годового дохода превышающего 2,4 млн рублей, то есть от заработка 200 тыс. рублей в месяц.

Для тех, кто зарабатывает меньше 200 тыс. рублей в месяц ставка НДФЛ не изменится. Сейчас это 13%.

Для доходов в рамках от 2,4 до 5 млн рублей в год предлагается увеличить налог до 15%. Для заработка от 5 до 20 млн рублей в год — 18%, от 20 до 50 млн рублей в год — 20%, а для тех, кто смог заработать больше 50 млн в год — 22%. Отмечается, что увеличенная ставка применяется не ко всей сумме, а лишь с той части, которая превышает базовые 2,4 млн рублей. По данным Минфина, налоговое увеличение коснется около 2 млн граждан, что составляет 3,2% от работающего населения РФ.

Вариант работать в режиме самозанятых для физических лиц сохранится, ставки менять не будут

Для налога на дивиденды ставка в 13% также будет применяться для дохода больше 2,4 млн. Выше этой суммы — 15%, не зависимо от того, насколько крупная сумма. Все это касается также получаемых гражданами доходов от депозитных вкладов, продажи акций и прочих ценных бумаг.

Ставка налога на доходы от реализации недвижимых объектов составит 13% до суммы в 2,4 млн рублей. Если сумма сделки превышает эту величину, то заплатить придется 15 % без прогрессии. Стоит отметить, что сохранится освобождение от налогового сбора после продажи имущества после установленного законом минимального срока владения домами, квартирами и прочей недвижимостью. сейчас это пять лет для недвижимого имущество и три года для иных случаев.

Новая система предусматривает и ряд льгот. Так доходы участников СВО, полученные за участие в боевых действиях, не попадут под повышение НДФЛ. Семьи с двумя и более детьми и средним месячным доходом на члена семьи не больше 1,5-кратного прожиточного минимума могут возвратить уже уплаченный НДФЛ в размере 7% из 13%.

Минфин подчеркивает, что обновленная российская налоговая система сстанется более лояльной к своим гражданам по сравнению с соседними странами. В Беларуси взимается НДФЛ в 13% или 25%, в Армении — 20%, а в Азербайджане — 14% или 25%, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», министр финансов России Антон Силуанов 23 мая выступил в Госдуме на тему модернизации налогового законодательства.