Силуанов: модернизация налоговой системы России не коснется большинства граждан

Министр финансов России Антон Силуанов 23 мая выступил в Госдуме на парламентских слушаниях. Основной темой его доклада стали предложения по модернизации налогового законодательства.

О необходимости модернизации налоговой системы России ранее высказался президент страны Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию в февраля 2024 года.

Как отметил Антон Силуанов, модернизация налоговой системы страны должна сделать ее более справедливой и строиться на следующих принципах:

быть стабильной и предсказуемой;

обеспечивать поступление ресурсов на решение масштабных государственных задач в социальной и в экономической сфере;

стимулировать инвестиционную активность компаний;

поддерживать здоровую конкуренцию и создавать равные условия

хозяйствования.

По словам министра финансов Антона Силуанова изменение налоговых ставок не должно коснуться подавляющего большинства граждан. Также в выигрыше окажутся семьи с двумя и более детьми, имеющие невысокие доходы. Для них будет предусмотрен механизм налогового вычета. Также часть уплаченных налогов можно будет вернуть по итогам календарного года, что призвано стимулировать граждан зарабатывать «в белую».

Кроме того Минфин предлагает сохранить без изменений уровень налогообложения НДФЛ доходов от процентов по депозитам. Это простимулирует россиян делать накопления в банках.

Средства от дополнительных налогов пойдут на социальные цели и на решение важнейших для людей задач.

Собранные за счет дополнительных налогов средства будут направлены на:

Финансирование нацпроектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России»;

Повышение социальных выплат;

Поддержку материнства и детства.

Проекты по борьбе со сложными заболеваниями;

Социальную инфраструктуру.

Для достижения справедливости налогообложения предлагается проанализировать налоговый спецрежима для малого и среднего бизнеса и донастроить. Суть предлагаемой донастройки в том, чтобы она не коснулась 95 процентов предпринимателей, но заставила предприятия, оптимизирующие свои доходы с помощью дробления бизнеса, платить справедливые налоги. Одновременно предлагается амнимтия для налогоплательщиков, которые откажутся от дробления бизнеса и начнут работать» в белую».

В целом налоговые изменения должны обеспечивать предсказуемые условия для работы предпринимателей, для реализации ими долгосрочных инвестиционных проектов. Все действующие преференциальные режимы сохранятся, отметил Силуанов.

Предлагается расширить налоговые механизмы поддержки инвестиций в высокотехнологичные проекты. При этом оговорено, что преференции должны быть увязаны с обязательствами бизнеса по новым инвестиционным проектам.

«Поддержка должна оказываться в первую очередь тем, кто не прячет прибыль в офшорах, направляет ее на расширение производства, инновации, вкладывает в социальную инфраструктуру.» — подчеркнул министр.

Также заявлено, что ставку НДС поднимать не планируют, чтобы не способствовать разгону инфляции.

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