Симоньян вручила Путину вазу с надписью о воссоединении России и Украины

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян подарила президенту России Владимиру Путину вазу с надписью о воссоединении России с Украиной.

Памятный подарок главе российского государства Симоньян вручила 5 декабря в Индии. Видео с моментом передачи вазы она опубликовала у себя в Telegram.

Маргарита Симоньян отметила, что совершенно случайно обнаружила вазу на рынке в магазине винтажа. По ее словам, сотрудники магазина сообщили, что ваза — португальская.

«Я пошла вчера на рынок купить какие-то там бусики, сувениры. И они [продавцы] мне говорят: у нас шикарная португальская ваза. Я смотрю и говорю: «В смысле португальская, это же Богдан Хмельницкий», и начинаю читать», — рассказала журналистка Владимиру Путину.

«Продавец еще говорит: «А что там написано?». Я говорю: «Вот 325 лет воссоединения Украины с Россией». Он плохо понял, говорит: «Только через 325 лет вы воссоединитесь? Я бы хотел раньше». Мы тоже, говорю, работаем над этим», — поделилась Симонян.

Владимир Путин поблагодарил журналистку за подарок.

«Спасибо большое», — ответил глава государства.

