Симоньян рассказала о своих переживаниях во время прохождения химиотерапии

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян проходит лечение от рака.

В понедельник, 8 декабря, журналистка сообщила, что начала третий сеанс химиотерапии сразу по прилете из Индии 7 декабря. Процедуры были запланированы на 1 декабря, но Симоньян перенесла их, чтобы вместе с Владимиром Путиным запустить вещание филиала RT в Индии.

Симоньян отметила, что переносит побочные эффекты от лечения по-разному. Все зависит от этапа прохождения химиотерапии. Перед третьим сеансом, находясь в командировке, она чувствовала себя нормально, но первое время после химии «приходится тяжело».

«Живу почти как обычный человек. Ноги немножко не держат, боли везде (вполне, впрочем, терпимые), изжога вот постоянная измучила, ничего не помогает. Но это, знаете, бывает у людей и без всякой онкологии… Что облысела, что вкус пропадает, как при ковиде, что кожа портится — это само собой. Об этом я не переживаю», — написала журналистка в Telegram.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» призналась, что переживает только о воспитании детей.

«Да я, признаться, ни о чем не переживаю, кроме того, чтобы успеть вырастить своих детей», — отметила Маргарита Симоньян.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», серьезную патологию, требующую немедленного хирургического вмешательства, у Маргариты Симоньян врачи выявили в начале сентября. В ночь на 9 сентября он рассказала о самочувствии после операции. А 22 сентября сообщила, что проходит лечение от рака и призналась, что об онкологии узнала 1 сентября, когда пришла к врачу проверить, как ей казалось, межреберную невралгию.

