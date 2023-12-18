Симоньян рассказала о состоянии своей мамы после покушения на жизнь дочки

Уроженка Краснодара, главный редактор RT Маргарита Симоньян в телевизионной программе «Новые русские сенсации» рассказала о нескольких покушениях на свою жизнь, которые она пережила за короткое время.

По словам журналистки, после первого пережитого покушения она «наивно рассчитывала, что мама о нем не узнает, так как она совершенно не интересуется политикой и новостями, совершенно за этим не следит и не читает соцсети». Оказалось, о миновавшей угрозе мама все-таки узнала, но промолчала и не стала беспокоить дочку. Потом Зинаида Симньян призналась дочери, что несколько дней очень плохо себя чувствовала, сильно переживала и не могла есть.

Симоньян также призналась, что на нее было совершено три покушения. Причем подробности последнего неосуществленного теракта пока засекречены спецслужбами.

«Когда о первом покушении узнала моя мама, она сказала: «Гибнет сейчас огромное количество сыновей, дочерей за свою страну, матери теряют своих детей. А чем я лучше этих матерей? И я подумала, что, если моя дочь погибнет за свою страну, я буду этим гордиться». И если она еще научит и моих детей этим гордиться, то мне все равно», — поведала подробности разговора с мамой главред RT.

Маргарита Симоньян убеждена, что «смерть — это не самое страшное в жизни. Есть вещи куда страшнее. Например, позор».

Читайте также: Маргарита Симоньян: «Пугачевой в последнем браке с мальчиком не повезло».