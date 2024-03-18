Симоньян рассказала, какая часть речи Владимира Путина заставила ее заплакать

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что расплакалась, слушая речь Владимира Путина.

К посту в своем Telegram-канале она приложила видео с фрагментом речи Владимира Путина.

«После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки — в Россию», — сказал Путин.

Симоньян отметила, что редко плачет, но «такого ликования, такой гордости» не испытывала никогда.

«И с тревожным, почти религиозным трепетом, с замиранием сердца каждый день жду повторения этих эмоций. Когда в Россию вернутся все русские земли — так же, как десять лет назад вернулся Крым», — написала Симоньян в Telegram.

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