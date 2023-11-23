Симоньян рассказала, что ее дед был не Сергей Николаевич, а Саркис Ншанович

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в честь векового юбилея своего деда опубликовала в соцсетях опубликовала его биографию.

Родился Сергей Николаевич в Крыму — его мать сбежала туда от геноцида в Османской империи.

«Вырос, воевал, был в плену у немцев, потом пережил депортацию на Урал, а в итоге, стал директором краснодарского торгового объединения гастрономов. Большим человеком! Только маленьким. Когда в 1980-е краснодарскую торговлю трясло проверками, посадками и расстрелами, Сергея Николаевича не только не посадили, но даже не сняли с работы», — написала Маргарита Симоньян в Telegram.

Журналистка назвала деда кристально честным человеком, образцом советского человека. По вечерам он смотрел «День Кубани» и программу «Время».

«Вырезал заметки из журнала «Вокруг света» про разные страны, куда — он знал — ему никогда не попасть, да и не тянуло его в разные страны, он ведь и так жил в лучшей, Советской стране. Хотел только когда-нибудь съездить в Румынию — отыскать врача, спрятавшего его от немцев, когда он сбежал из плена, а немцы пошли искать его по всем хатам, и румын, сам оккупант, сказал им: заходите, мол, проверяйте, только имейте в виду, у меня тут в хате тифозные», — продолжила рассказ Симоньян.

После распада СССР Сергей Николаевич сам за рулем съездил в Голландию — там у него оставалась сестра: немцы схватили ее в Крыму, потому что приняли за еврейку. Однако родня смогла получить справку, что та армянка, и вместо концлагеря ее отправили на завод в Голландию.

На пенсии Сергей Николаевич, которого на самом деле звали Саркис Ншанович, начал писать книгу «Правда внукам», которую редактировала сама Симоньян.

«Он отказывался писать нашу фамилию с мягким знаком, так, как она указана в документах, потому что мягкий знак этот впихнули в его документы в депортации с неизвестной, но подозрительной целью. Из этих ссыльных уральских справок мягкий знак перекочевал и в мой собственный паспорт, который я должна была получать в тот самый день, когда он умер, — в день моего 16-летия», — написала Маргарита Симоньян.

Читайте также: Маргарита Симоньян опять вынуждена объяснять, почему крестится слева направо.