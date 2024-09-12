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Симоньян призвала ФБР подписаться на ее Telegram после допроса сотрудницы RT

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/simonyan-prizvala-fbr-podpisatsya-na-ee-telegram-posle-doprosa-sotrudnitsy-rt
Симоньян призвала ФБР подписаться на ее Telegram после допроса сотрудницы RT
Маргарита Симоньян. Фото из соцсетей

Главный редактор RT Маргарита Симоньян посоветовала агентам федерального бюро расследований подписаться на ее соцсети.

К сотруднице RT, работающей в Майями, пришли с обысками 20 сотрудников ФБР. Они спрашивали, встречалась ли Симоньян с Путиным и когда, а также что она любит есть.

«Дорогое ФБР, подпишитесь на мой Telegram-канал «Маргарита Симоньян из дома» и узнайте все о моих любимых блюдах — с фотографиями и рецептами!» — написала Маргарита Симоньян в Telegram.

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