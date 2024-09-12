Симоньян призвала ФБР подписаться на ее Telegram после допроса сотрудницы RT
Общество
12.09.2024 09:28
Главный редактор RT Маргарита Симоньян посоветовала агентам федерального бюро расследований подписаться на ее соцсети.
К сотруднице RT, работающей в Майями, пришли с обысками 20 сотрудников ФБР. Они спрашивали, встречалась ли Симоньян с Путиным и когда, а также что она любит есть.
«Дорогое ФБР, подпишитесь на мой Telegram-канал «Маргарита Симоньян из дома» и узнайте все о моих любимых блюдах — с фотографиями и рецептами!» — написала Маргарита Симоньян в Telegram.
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