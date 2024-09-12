Главный редактор RT Маргарита Симоньян посоветовала агентам федерального бюро расследований подписаться на ее соцсети.

К сотруднице RT, работающей в Майями, пришли с обысками 20 сотрудников ФБР. Они спрашивали, встречалась ли Симоньян с Путиным и когда, а также что она любит есть.

«Дорогое ФБР, подпишитесь на мой Telegram-канал «Маргарита Симоньян из дома» и узнайте все о моих любимых блюдах — с фотографиями и рецептами!» — написала Маргарита Симоньян в Telegram.

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