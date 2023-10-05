Симоньян потребовала наказать перевравших ее слова о ядерном взрыве над Сибирью

Главный редактор «России сегодня» и RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале о том, что подала заявление в полицию в отношении тех, кто подверг критике ее рассуждения о возможности испытания термоядерного оружия над Сибирью.

Ранее в авторской программе «ЧТД» Маргарита Симоньян предложила провести ядерные испытания над Сибирью, чтобы вывести из строя всю радиоэлектронику. По словам Симоньян, «если произвести взрыв в сотнях километрах», ядерной зимы не случится, и никто не умрет от онкологии, зато из строя выйдет вся вражеская радиоэлектроника и недружественные спутники.

«Мы вернемся в какой-нибудь эдак 93 год — с проводными телефонами. Чудесно же жили», — сказала Симоньян.

Эти слова главреда RT подверглись критике. Помощник депутата Московской городской думы Николай Королев направил заявления в Министерство внутренних дел и Следственный комитет с просьбой провести проверку слов Симоньян о возможных испытаниях ядерного вооружения.

«Земное во мне победило. Подала заявление на подавшего на меня заявление какого-то там помощника какого-то депутата. По статье «Клевета». За то, что он не только подал на меня заявление, но и написал, что я «предложила нанести ядерный удар по территории РФ». Никакой подобной ереси я, разумеется, не предлагала и предлагать не могла. Такое чудовищное обвинение порочит мою репутацию и наносит мне всяко-разный ущерб и страдания. За что у нас дают до двух лет лишения свободы», — написала Маргарите Симоньян в своем Telegram-канале.

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