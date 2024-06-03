Симоньян поделилась рецептом «примиряющей» окрошки на квасе и кефире

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в соцсетях о необычном рецепте окрошки.

По словам журналистки, этот способ приготовления понравится и тем, кто предпочитает окрошку на кефире, и тем, кто обычно делает выбор в пользу кваса.

«Ее просто надо заправлять не квасом и не кефиром. А квасом и кефиром. Я придумала это сама — впрочем, не проверяла, может, и раньше кто догадался — и настаиваю, что это единственно возможная вкуснейшая окрошка», — написала Маргарита Симоньян в Telegram.

Так, сперва нужно нарезать редис, огурцы, вареные яйца, печеную картошку, а курицу разобрать на волокна, либо взять другое мясо по вкусу. Ко всему этому следует добавить укроп, перемешать и разложить все по глубоким тарелкам.

«И вот тут в лучших традициях Венички Ерофеева в каждую тарелку добавляете треть стакана кваса, треть стакана кефира, чайную ложку ядреной русской горчицы и столовую ложку густой сметаны. Хорошо перемешиваете. Поверьте, ваша жизнь никогда не будет прежней!» — посоветовала журналистка.

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