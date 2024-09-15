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Силы ПВО за ночь уничтожили 30 беспилотников над регионами России

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sily-pvo-za-noch-unichtozhili-30-bespilotnikov-nad-regionami-rossii
Силы ПВО за ночь уничтожили 30 беспилотников над регионами России
Фото из соцсетей

В течение ночи и утром 15 сентября были пресечены попытки ВСУ атаковать с помощью БПЛА.

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 30 беспилотников над 8 регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых 15 сбиты над территорией Брянской области, 5 — над Курской областью, 4 — над Смоленской областью, 2 — над Орловской областью и по 1 — над территориями Белгородской, Калужской, и Ростовской областей. Один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области», — говорится в сводке Минобороны России.

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