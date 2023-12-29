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Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sily-pvo-unichtozhili-ukrainskij-bespilotnik-nad-kurskoj-oblastyu
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью
Фото t.me/mod_russia

Украинский беспилотник обнаружили ночью 29 декабря в небе над Курской областью.

По данным Минобороны РФ, попытка киевского режима совершить террористическую атаку при помощи беспилотника самолетного типа по объектам на территории РФ была пресечена.

Российская система противовоздушной обороны уничтожила украинский дрон над территорией Курской области, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

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