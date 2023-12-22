Силы ПВО уничтожили беспилотники, летевшие на Москву
Днем 22 декабря украинские военные снова атаковали территорию РФ при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
В 14:00 силы противовоздушной обороны Вооруженных Сил России обнаружили в небе над Калужской областью два беспилотника и уничтожили их. Еще один беспилотник в это время ликвидировали в Брянской области.
В 14:40 БПЛА противника уничтожили на территории Московской области, сообщает Министерство обороны РФ.
Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram уточнил, что один из беспилотников, летевших на столицу сбили в районе Подольска. На месте падения обломков никто не пострадал. На месте работают сотрудники экстренных служб.
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