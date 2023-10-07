Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Силы ПВО уничтожили три ракеты «Точка-У» над Белгородской областью

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/sily-pvo-unichtozhili-tri-rakety-tochka-u-nad-belgorodskoj-oblastyu
Силы ПВО уничтожили три ракеты «Точка-У» над Белгородской областью
Фото t.me/mod_russia

Средства противовоздушной обороны пресекли попытку атаки в Белгородской области областью утром 7 октября.

Сообщается, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки с применением трех оперативно-тактических ракет «Точка-У» около 10:00.

«Дежурными средствами ПВО все три украинские ракеты были уничтожены над Белгородской областью», — сообщает пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram.

Читайте также: вертолет Ка-29 ВМФ России уничтожил катер ВСУ в Черном море.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях