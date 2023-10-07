Силы ПВО уничтожили три ракеты «Точка-У» над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны пресекли попытку атаки в Белгородской области областью утром 7 октября.

Сообщается, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки с применением трех оперативно-тактических ракет «Точка-У» около 10:00.

«Дежурными средствами ПВО все три украинские ракеты были уничтожены над Белгородской областью», — сообщает пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram.

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