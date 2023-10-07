Силы ПВО уничтожили три ракеты «Точка-У» над Белгородской областью
Политика
07.10.2023 11:15
Средства противовоздушной обороны пресекли попытку атаки в Белгородской области областью утром 7 октября.
Сообщается, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки с применением трех оперативно-тактических ракет «Точка-У» около 10:00.
«Дежурными средствами ПВО все три украинские ракеты были уничтожены над Белгородской областью», — сообщает пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram.
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