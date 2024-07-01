Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Силы ПВО уничтожили пять воздушных целей в небе над Севастополем

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sily-pvo-unichtozhili-pyat-vozdushnyh-tselej-v-nebe-nad-sevastopolem
Силы ПВО уничтожили пять воздушных целей в небе над Севастополем
Фото mil.ru

Воздушную тревогу в Севастополе объявили 1 июля в 18:42. Об отмене тревоги сообщили в 19:37.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в небе над акваторией и в Балаклавском районе уничтожили пять воздушных целей. По данным спасательной службы Севастополя, в результате ракетной атаки никто не пострадал.

«В одном из СНТ небольшой пожар в лесополосе, горят заборы частных домов. В одном из домов в окнах выбило стекла. Еще в одном ТСН возгорания травы. Упавшими осколками повреждены три машины», — написал Развожаев в Telegram.

Глава Севастополя напомнил жителям и гостям города, что об опасных находках необходимо незамедлительно сообщать по номеру 112.

Читайте также: вечером 1 июля сирены сработали в Новороссийске.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях