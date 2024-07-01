Силы ПВО уничтожили пять воздушных целей в небе над Севастополем

Воздушную тревогу в Севастополе объявили 1 июля в 18:42. Об отмене тревоги сообщили в 19:37.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в небе над акваторией и в Балаклавском районе уничтожили пять воздушных целей. По данным спасательной службы Севастополя, в результате ракетной атаки никто не пострадал.

«В одном из СНТ небольшой пожар в лесополосе, горят заборы частных домов. В одном из домов в окнах выбило стекла. Еще в одном ТСН возгорания травы. Упавшими осколками повреждены три машины», — написал Развожаев в Telegram.

Глава Севастополя напомнил жителям и гостям города, что об опасных находках необходимо незамедлительно сообщать по номеру 112.

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