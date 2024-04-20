Силы ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников над территорией РФ

Вооруженные силы Украины вновь предприняли попытку атаковать объекты на территории России при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Дежурные средства ПВО ВС РФ перехватили и уничтожили 50 БПЛА: 26 над Белгородской областью, 10 — над Брянской, 8 — над Курской, 2 — над Тульской и по одному — над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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