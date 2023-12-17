Силы ПВО уничтожили 33 БПЛА над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями

В ночь на 17 декабря силы ПВО отразили попытку атаки украинских беспилотников самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

В Минобороны РФ сообщили, что были уничтожены 33 БПЛА.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Глава Ростовской области Василий Голубев утром 17 декабря сообщил, что БПЛА атаковали область в районе Морозовска и Каменска.

«Сегодня ранним утром силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников самолетного типа на территорию Ростовской области в районе Морозовска и Каменска. Большая часть беспилотников была уничтожена. Жертв нет», — написал Голубев в Telegram.

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