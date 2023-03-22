Черноморский флот сбил три беспилотника над бухтой Севастополя
Происшествия
22.03.2023 08:29
Об атаке надводных БПЛА на бухту Севастополя утром 22 марта сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Глава Севастополя рассказал, что силы ПВО сбили три вражеских беспилотных летательных аппарата.
«Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели. Военные корабли не пострадали», — сказал Развожаев.
Он также сообщил, что взрывами от уничтоженных БПЛП выбило стекла в зданиях на улице Ленина, 2, в доме Москвы. Люди не пострадали.
«Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль обстановки. Все оперативные службы наготове», — написал Развожаев в Telegram.
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