Черноморский флот сбил три беспилотника над бухтой Севастополя

Об атаке надводных БПЛА на бухту Севастополя утром 22 марта сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Глава Севастополя рассказал, что силы ПВО сбили три вражеских беспилотных летательных аппарата.

«Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели. Военные корабли не пострадали», — сказал Развожаев.

Он также сообщил, что взрывами от уничтоженных БПЛП выбило стекла в зданиях на улице Ленина, 2, в доме Москвы. Люди не пострадали.

«Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль обстановки. Все оперативные службы наготове», — написал Развожаев в Telegram.

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