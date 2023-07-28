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Силы ПВО сбили еще одну ракету в Ростовской области

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sily-pvo-sbili-eshhe-odnu-raketu-v-rostovskoj-oblasti
Силы ПВО сбили еще одну ракету в Ростовской области
Фото пресс-службы Южного военного округа

Об этом 28 июля сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты — на этот раз в Азовском районе», — написал он в Telegram.

Инцидент с ракетной атакой на Ростовскую область прокомментировали в Министерстве обороны РФ.

«Около 17:15 киевским режимом была совершена повторная попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200», — говорится в сообщении ведомства.

Российские силы ПВО перехвали украинскую ракету в районе Азова. Ее обломки упали в безлюдной местности.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 28 июля в центре Таганрога прогремел мощный взрыв, в результате которого пострадали 15 человек. В Минобороны РФ уточнили, что украинскими военными была совершена атака на Ростовскую область переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

Российские силы ПВО обнаружили украинскую ракету и перехватили ее в воздухе. В результате теракта, совершенного киевским режимом, есть пострадавшие среди мирных жителей. Несколько зданий получили повреждения.

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